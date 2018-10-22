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МВФ вимагає підвищення
ціни на газ ще на 40% - ЗМІ

МВФ вимагає підвищення ціни на газ ще на 40% - ЗМІ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 21:11

И опять - громкий заголовок, который нигде в тексте сообщения не подтверждается.

Жруналюги vulgaris.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 21:29

давно пора... нужно сразу на 100% повысить.
optyma33
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 00:09

  sdmitruk написав:27661 )))) МВФ хоче що б держава Україна повернула борг. А для цього потрібно що б населення платило ринкову ціну за газ. Інакше постачальники газу будуть красти газ населення, який коштує 6000, і перепродавати підприємствам за 11000 тис і саме тому зявляться маєтки, купи доларів і всякі ніщаки з попереднього посту. якщо газ для всіх по 11 то який зміст його брати у одних і віддавати іншим. Там є ще деякі приколи, але цей головний


В огороде бузина - а в Киеве дядько. Какая связь между деньгами - которые мы "платим", вынуждены давать - олигархам якобы за газ ( газ по Конституции наш - он принадлежит народу) и при чем тут возврат долга МВФ ? Полагаете олигархи все что вышибают из нас за газ - станут передавать МВФ ? Долги МВФ с нас отдельно выжимают - и это никак не связано это с нашим газом.
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 00:11

  Джон написав:
  kalinavalera1 написав:Какой интерес МВФ что бы население платило все больше за газ в карман олигархам и как эти деньги от олигархов попадают в МВФ ?

Ну что за народ все те же грабли.. МВФ ПЛЕВАЛО на цену на газ ему надо что бы был РЫНОК газа и все. А наши керманычи нам врут и под шумок тупо поднимают цены. МВФ тут не причем, Пете спс скажите. То путин нападет то МВФ нападет, а кому не нравиться тот агент Кремля. Только керманычи поднимают цены в угоду олигархам все нет иной причины.
МВФ, рептилоидам Кремлю и пришельцам как и НАТО плевать на нашу коммуналку)
А кермынычей выбрало 54% населения. Вот и платят теперь за это. Если нет мозгов и сразу после Майданв, вместо одного рыга что сбежал выбирают в презы другого причем основателя партии рыгов то про что говорить то..

Рынок газа в Украине появится только если приблизить цену на потребительский газ к общемировой. Никакая компания не войдет на рынок газа в Украине если цена продажи газа. По сути рынок уже создан, на котором пока что играет монопольная компания, созданная нафтогазом. Сейчас на нафтогазе лежит ноша компенсаций разницы. Когда разница с рыночной ценой исчезнет, тогда появятся другие игроки, т.е. заработает самостоятельный рынок.
locustsucol
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 01:46

locustsucol
Рынок газа появиться когда снимут кучу ограничений в пользу монополистов. А цена для населения может остаться прежней.. убрать НДС например для него.
В любом случае заголовок новости неправдив.. МВФ ничего не вымагает повышать.
Джон
 
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