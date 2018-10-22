МВФ вимагає підвищення ціни на газ ще на 40% - ЗМІ

И опять - громкий заголовок, который нигде в тексте сообщения не подтверждается.
Жруналюги vulgaris.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 24 жов, 2018 21:11
И опять - громкий заголовок, который нигде в тексте сообщения не подтверждается.
Жруналюги vulgaris.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Додано: Сер 24 жов, 2018 21:16
Sdmitruk, газ для предприятий почти не нужен. Ибо предприятий не так и много осталось.
Цифры Упрямая вещь:
С 2013 года для населения
-газ подорожал в 7 раз
-электричество в 6 раз
-холодная в 5 раз
-отопление в 11 раз
Это идеально характеризует успехи шоколадной власти.
Додано: Чет 25 жов, 2018 00:09
В огороде бузина - а в Киеве дядько. Какая связь между деньгами - которые мы "платим", вынуждены давать - олигархам якобы за газ ( газ по Конституции наш - он принадлежит народу) и при чем тут возврат долга МВФ ? Полагаете олигархи все что вышибают из нас за газ - станут передавать МВФ ? Долги МВФ с нас отдельно выжимают - и это никак не связано это с нашим газом.
Додано: Чет 25 жов, 2018 00:11
Рынок газа в Украине появится только если приблизить цену на потребительский газ к общемировой. Никакая компания не войдет на рынок газа в Украине если цена продажи газа. По сути рынок уже создан, на котором пока что играет монопольная компания, созданная нафтогазом. Сейчас на нафтогазе лежит ноша компенсаций разницы. Когда разница с рыночной ценой исчезнет, тогда появятся другие игроки, т.е. заработает самостоятельный рынок.
Додано: Чет 25 жов, 2018 01:46
locustsucol
Рынок газа появиться когда снимут кучу ограничений в пользу монополистов. А цена для населения может остаться прежней.. убрать НДС например для него.
В любом случае заголовок новости неправдив.. МВФ ничего не вымагает повышать.
Додано: Чет 25 жов, 2018 07:47
чет прибрехали с отоплением - я считал в баксах - сейчас плачу меньше, чем в 2013. да и вообще коммуналку всю (газа нет).
Додано: Чет 25 жов, 2018 08:19
Galex, я писал разницу между ценами в гривнах.
Если Вы считаете в баксах США, тогда учтите уровень обезценивания гривны с 2013 года:
28.15/8=3.51. т.е. инфляция составила 351%
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