МВФ вимагає підвищення ціни на газ ще на 40% - ЗМІ
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Sdmitruk, газ для предприятий почти не нужен. Ибо предприятий не так и много осталось. Цифры Упрямая вещь: С 2013 года для населения -газ подорожал в 7 раз -электричество в 6 раз -холодная в 5 раз -отопление в 11 раз Это идеально характеризует успехи шоколадной власти.
sdmitruk написав:27661 )))) МВФ хоче що б держава Україна повернула борг. А для цього потрібно що б населення платило ринкову ціну за газ. Інакше постачальники газу будуть красти газ населення, який коштує 6000, і перепродавати підприємствам за 11000 тис і саме тому зявляться маєтки, купи доларів і всякі ніщаки з попереднього посту. якщо газ для всіх по 11 то який зміст його брати у одних і віддавати іншим. Там є ще деякі приколи, але цей головний
В огороде бузина - а в Киеве дядько. Какая связь между деньгами - которые мы "платим", вынуждены давать - олигархам якобы за газ ( газ по Конституции наш - он принадлежит народу) и при чем тут возврат долга МВФ ? Полагаете олигархи все что вышибают из нас за газ - станут передавать МВФ ? Долги МВФ с нас отдельно выжимают - и это никак не связано это с нашим газом.
kalinavalera1 написав:Какой интерес МВФ что бы население платило все больше за газ в карман олигархам и как эти деньги от олигархов попадают в МВФ ?
Ну что за народ все те же грабли.. МВФ ПЛЕВАЛО на цену на газ ему надо что бы был РЫНОК газа и все. А наши керманычи нам врут и под шумок тупо поднимают цены. МВФ тут не причем, Пете спс скажите. То путин нападет то МВФ нападет, а кому не нравиться тот агент Кремля. Только керманычи поднимают цены в угоду олигархам все нет иной причины. МВФ, рептилоидам Кремлю и пришельцам как и НАТО плевать на нашу коммуналку) А кермынычей выбрало 54% населения. Вот и платят теперь за это. Если нет мозгов и сразу после Майданв, вместо одного рыга что сбежал выбирают в презы другого причем основателя партии рыгов то про что говорить то..
Рынок газа в Украине появится только если приблизить цену на потребительский газ к общемировой. Никакая компания не войдет на рынок газа в Украине если цена продажи газа. По сути рынок уже создан, на котором пока что играет монопольная компания, созданная нафтогазом. Сейчас на нафтогазе лежит ноша компенсаций разницы. Когда разница с рыночной ценой исчезнет, тогда появятся другие игроки, т.е. заработает самостоятельный рынок.
locustsucol Рынок газа появиться когда снимут кучу ограничений в пользу монополистов. А цена для населения может остаться прежней.. убрать НДС например для него. В любом случае заголовок новости неправдив.. МВФ ничего не вымагает повышать.
vivozlomakievua написав:Sdmitruk, газ для предприятий почти не нужен. Ибо предприятий не так и много осталось. Цифры Упрямая вещь: С 2013 года для населения -газ подорожал в 7 раз -электричество в 6 раз -холодная в 5 раз -отопление в 11 раз Это идеально характеризует успехи шоколадной власти.
чет прибрехали с отоплением - я считал в баксах - сейчас плачу меньше, чем в 2013. да и вообще коммуналку всю (газа нет).