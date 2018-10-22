МВФ вимагає підвищення ціни на газ ще на 40% - ЗМІ

Джон написав:

kalinavalera1 написав: Какой интерес МВФ что бы население платило все больше за газ в карман олигархам и как эти деньги от олигархов попадают в МВФ ? Какой интерес МВФ что бы население платило все больше за газ в карман олигархам и как эти деньги от олигархов попадают в МВФ ?

Ну что за народ все те же грабли.. МВФ ПЛЕВАЛО на цену на газ ему надо что бы был РЫНОК газа и все. А наши керманычи нам врут и под шумок тупо поднимают цены. МВФ тут не причем, Пете спс скажите. То путин нападет то МВФ нападет, а кому не нравиться тот агент Кремля. Только керманычи поднимают цены в угоду олигархам все нет иной причины.МВФ, рептилоидам Кремлю и пришельцам как и НАТО плевать на нашу коммуналку)А кермынычей выбрало 54% населения. Вот и платят теперь за это. Если нет мозгов и сразу после Майданв, вместо одного рыга что сбежал выбирают в презы другого причем основателя партии рыгов то про что говорить то..