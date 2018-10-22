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МВФ вимагає підвищення
ціни на газ ще на 40% - ЗМІ

МВФ вимагає підвищення ціни на газ ще на 40% - ЗМІ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 10:05

  p_a_l написав:
  kalinavalera1 написав: Поясните , какая связь у МВФ с нашими олигархами ? Какой интерес МВФ что бы население платило все больше за газ в карман олигархам и как эти деньги от олигархов попадают в МВФ ?

Лично я вижу что цель МВФ загнать государство в долги, а потом нашару все прибрать к своим рукам. Приватизацию начала 90-х помните. Но там наши теперешние олигархи постарались.


каким олигархам мы платим за газ? (кроме разве что фирташа, который вероятно как раз подворовывает на этой разнице цен) что МВФ вообще может у нас "прибрать", нахрена это им нужно и когда они уже это делали хоть раз?

насчет приватизации вспомнилось

"..Начитавшись полум'яних закликів штибу "ГПУ, НАБУ та СБУ, мене обікрали! Крадії це все визнали в деклараціях!", хочу гучно заявити!

Особисто мене - ніхто не обкрадав. НІКОЛИ.
У мене ніколи не було Криворіжсталі, надр, совкових підприємств та іншого майна, яке в мене нібито вкрали - я ніколи не міг його продати або купити. Всім цим володіла держава в якій я народився - не я. І мої батьки, і я НІКОЛИ не вірили в совкову байку "все навколо наше", бо знали, кожна річ, предмет, або актив мають конкретного власника. Ми ніколи не вірили совку.

Коли відбувалася ваучерна приватизація, я мав свій особистий ваучер, і теретично міг скупити ще якусь кількість вучерів аби перепродати дорожче - але досвіду такого я не мав, морочитися не схотів, тому за порадою батьків зміняв свій ваучер на два мішки цурку, які ми з сім'єю прожерли протягом наступних кількох місяців.

Мене ніколи ніхто не примушував десь працювати. Коли у 15 років я пішов в цехи автозаводу "Комунар" - це був мій особистий вібір, а з/п слюсаря для мене-пацана виглядала як межа моїх мрій. Коли після інституту я пішов на завод - мене влаштувало все, і з/п, і умови роботи. Коли влаштовувати перестали - я змінив і роботу і місто проживання.

Я завжди працював за ту з/п, за яку був згоден працювати. Якщо з/п чи умови роботи мене не влаштовували - я кидав таку роботу і шукав кращу. І - завжди знаходив. Дорогу долає ідучий.
........
А я знаю точно. І завтра будуть ті, в кого буде багато грошей в т ч - в готівці. І будуть ті, хто волатиме "нас пограбували".

Волатимуть, замість просто збудувати власний добробут.
Самим.
Тож прошу. Мене в число безневинно пограбованих - НЕ записувати.
Бридко й гидко. Для чоловіка - принизливо..."(с)
galex
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 11:16

  vivozlomakievua написав:Galex, я писал разницу между ценами в гривнах.
Если Вы считаете в баксах США, тогда учтите уровень обезценивания гривны с 2013 года:
28.15/8=3.51. т.е. инфляция составила 351%

Ну ,во первых, это только для тех,кто в состоянии оплатить, для тех ,у кого субсидия - затраты уменьшились в разы...
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 11:19

  Джон написав:locustsucol
Рынок газа появиться когда снимут кучу ограничений в пользу монополистов. А цена для населения может остаться прежней.. убрать НДС например для него.
В любом случае заголовок новости неправдив.. МВФ ничего не вымагает повышать.

НДС -платят за все. К чему этот бред. Рынок -будет, когда АХметов захочет продавать газ населению, он у нас -крупнейший частный добытчик газа, уже миллиард кубов Нашего общего газа - забирает себе. Вот ,когда оппозиционный блок начнет продавать газ партии -народу -тогда и будем говорить о рыночных ценах. Пока,они забирают весь газ себе и не отдают народу -это не рыночная цена....
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 11:22

  zloy_ukr написав:Новый вброс. С Гройсмана делают лжеца.
Независимо от МВФ, цена на газ будет расти, потому-что в следующем году надо отдавать 5 миллиардов долларов. А взять их можно только с населения. Кредитов больше не дают, предыдущие кредиты бесславно проели. И на папередников не свалишь.

Какие кредиты проели - их отдали за проценты на долги попередников. так как ,проценты бешенные, под 9% в валюте...
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 11:28

  ruvex написав:Увидим как будут расти долги теплокомунэнерго по отоплению в первую очередь при нынешней минимальной зарплате, которая по регионам отнюдь не редкость, пенсиях, урезанных субсидиях, которые к тому же не покрывают по отоплению счета с учетом оплаты обязательного платежа на 40-50%. У нас уже люди отказываются от рассрочек от комунэнерго, платить в отопительный долг+новые платежи возможности у людей нет.

Если урезают субсидию - значит увеличились доходы или их вывели с тени. Какие 40-50% обязательного платежа, что за выдумки? Вообще, главный минус субсидий, что их платят людям с серыми и черными зарплатами, или получающим их за рубежом. В мире - собственникам жилья -кстати -нигде не дают субсидий, только арендатарам...
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