МВФ вимагає підвищення ціни на газ ще на 40% - ЗМІ
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kalinavalera1 написав: Поясните , какая связь у МВФ с нашими олигархами ? Какой интерес МВФ что бы население платило все больше за газ в карман олигархам и как эти деньги от олигархов попадают в МВФ ?
Лично я вижу что цель МВФ загнать государство в долги, а потом нашару все прибрать к своим рукам. Приватизацию начала 90-х помните. Но там наши теперешние олигархи постарались.
каким олигархам мы платим за газ? (кроме разве что фирташа, который вероятно как раз подворовывает на этой разнице цен) что МВФ вообще может у нас "прибрать", нахрена это им нужно и когда они уже это делали хоть раз?
насчет приватизации вспомнилось
"..Начитавшись полум'яних закликів штибу "ГПУ, НАБУ та СБУ, мене обікрали! Крадії це все визнали в деклараціях!", хочу гучно заявити!
Особисто мене - ніхто не обкрадав. НІКОЛИ. У мене ніколи не було Криворіжсталі, надр, совкових підприємств та іншого майна, яке в мене нібито вкрали - я ніколи не міг його продати або купити. Всім цим володіла держава в якій я народився - не я. І мої батьки, і я НІКОЛИ не вірили в совкову байку "все навколо наше", бо знали, кожна річ, предмет, або актив мають конкретного власника. Ми ніколи не вірили совку.
Коли відбувалася ваучерна приватизація, я мав свій особистий ваучер, і теретично міг скупити ще якусь кількість вучерів аби перепродати дорожче - але досвіду такого я не мав, морочитися не схотів, тому за порадою батьків зміняв свій ваучер на два мішки цурку, які ми з сім'єю прожерли протягом наступних кількох місяців.
Мене ніколи ніхто не примушував десь працювати. Коли у 15 років я пішов в цехи автозаводу "Комунар" - це був мій особистий вібір, а з/п слюсаря для мене-пацана виглядала як межа моїх мрій. Коли після інституту я пішов на завод - мене влаштувало все, і з/п, і умови роботи. Коли влаштовувати перестали - я змінив і роботу і місто проживання.
Я завжди працював за ту з/п, за яку був згоден працювати. Якщо з/п чи умови роботи мене не влаштовували - я кидав таку роботу і шукав кращу. І - завжди знаходив. Дорогу долає ідучий. ........ А я знаю точно. І завтра будуть ті, в кого буде багато грошей в т ч - в готівці. І будуть ті, хто волатиме "нас пограбували".
Волатимуть, замість просто збудувати власний добробут. Самим. Тож прошу. Мене в число безневинно пограбованих - НЕ записувати. Бридко й гидко. Для чоловіка - принизливо..."(с)
Джон написав:locustsucol Рынок газа появиться когда снимут кучу ограничений в пользу монополистов. А цена для населения может остаться прежней.. убрать НДС например для него. В любом случае заголовок новости неправдив.. МВФ ничего не вымагает повышать.
НДС -платят за все. К чему этот бред. Рынок -будет, когда АХметов захочет продавать газ населению, он у нас -крупнейший частный добытчик газа, уже миллиард кубов Нашего общего газа - забирает себе. Вот ,когда оппозиционный блок начнет продавать газ партии -народу -тогда и будем говорить о рыночных ценах. Пока,они забирают весь газ себе и не отдают народу -это не рыночная цена....
zloy_ukr написав:Новый вброс. С Гройсмана делают лжеца. Независимо от МВФ, цена на газ будет расти, потому-что в следующем году надо отдавать 5 миллиардов долларов. А взять их можно только с населения. Кредитов больше не дают, предыдущие кредиты бесславно проели. И на папередников не свалишь.
Какие кредиты проели - их отдали за проценты на долги попередников. так как ,проценты бешенные, под 9% в валюте...
ruvex написав:Увидим как будут расти долги теплокомунэнерго по отоплению в первую очередь при нынешней минимальной зарплате, которая по регионам отнюдь не редкость, пенсиях, урезанных субсидиях, которые к тому же не покрывают по отоплению счета с учетом оплаты обязательного платежа на 40-50%. У нас уже люди отказываются от рассрочек от комунэнерго, платить в отопительный долг+новые платежи возможности у людей нет.
Если урезают субсидию - значит увеличились доходы или их вывели с тени. Какие 40-50% обязательного платежа, что за выдумки? Вообще, главный минус субсидий, что их платят людям с серыми и черными зарплатами, или получающим их за рубежом. В мире - собственникам жилья -кстати -нигде не дают субсидий, только арендатарам...
ruvex написав:Увидим как будут расти долги теплокомунэнерго по отоплению в первую очередь при нынешней минимальной зарплате, которая по регионам отнюдь не редкость, пенсиях, урезанных субсидиях, которые к тому же не покрывают по отоплению счета с учетом оплаты обязательного платежа на 40-50%. У нас уже люди отказываются от рассрочек от комунэнерго, платить в отопительный долг+новые платежи возможности у людей нет.
Если урезают субсидию - значит увеличились доходы или их вывели с тени. Какие 40-50% обязательного платежа, что за выдумки?
Для начала прочитайте внимательно. что написано о 40-50% и не искажайте смысл. Во-вторых, сходите в собес пусть Вас научат, что к чему. Сколько дают, какова соц. норма и каковы платежи в реальности на тоже цо и какова выходит разница между субсидией, обязательным платежом и насчитанным в платежке и доходы мало кого интересуют. Потому, что повторюсь есть соц. норма, на которую дают субсидию и ее министерство старается каждый раз уменьшить. В прошлом году уменьшали электричество, в этом уменьшили газ на инд. отопление. (погуглите) Отсюда - субсидия есть, но она в реальности покрывает все меньше от реального платежки, экономить при том же цо не особо получится. Вот и показатели по сокращению субсидий, только вот еще стоит сопоставить их с показателями долгов. И тогда все станет на места. Если непонятно, то это тоже самое, как не поднимать цену на шоколадки, но уменьшать их вес, в частности многие превратились из 100г в 85-80г.
И в завершении, что касается повышения цены на газ. https://youtu.be/2nnw8ZCiamQ С 25 сек очередная популистическая риторика "про папередников", одним из которых и был Порошенко в роли министра экономического развития и торговли Украины с 2012 года, который был назначен Яныком.
laa1999 написав: В мире - собственникам жилья -кстати -нигде не дают субсидий, только арендатарам...
В мире нет таких таких зарплат и пенсий при таких налогах. Что касается субсидий, вот вам пример из жизни. Две пенсии 2300+1370, 60 метров жилая отапливаемая площадь. Субсидия по таким вот рассказам апологетов власти должна покрывать все, кроме обязательного платежа. Согласно того же оф сайта https://teplo.gov.ua/calculation семья должна заплатить 290 грн. В реальности же при ЦО, соц. норма в субсидии 1.13 Гкал или 1357 грн., обязательный платеж 281 грн., субсидия 1075 грн. В платежке на отопление с декабря по февраль - 1900 - 2200 соответственно. Остаток посчитайте сами. И это только одно ЦО. Остальное в субсидии копейки. При выяснении оказывается, что данную разницу должны погашать на местах, но второй год эту сумму списывают на граждан и если не погасишь, субсидии на след период не будет. Для закрепления можете проверить на том же сайте сколько заплатит семья получающая 8000 грн, многие имеют по региону такие зарплаты, а именно 1580 грн. но даже при таком доходе до 2200 при похожей площади разницу придется погашать снова самостоятельно. Меньше слушайте Реву, а лучше отталкивайтесь от реальный фактов.