МВФ вимагає підвищення ціни на газ ще на 40% - ЗМІ

Додано: Чет 25 жов, 2018 10:05

p_a_l написав: kalinavalera1 написав: Поясните , какая связь у МВФ с нашими олигархами ? Какой интерес МВФ что бы население платило все больше за газ в карман олигархам и как эти деньги от олигархов попадают в МВФ ? Поясните , какая связь у МВФ с нашими олигархами ? Какой интерес МВФ что бы население платило все больше за газ в карман олигархам и как эти деньги от олигархов попадают в МВФ ?

Лично я вижу что цель МВФ загнать государство в долги, а потом нашару все прибрать к своим рукам. Приватизацию начала 90-х помните. Но там наши теперешние олигархи постарались. Лично я вижу что цель МВФ загнать государство в долги, а потом нашару все прибрать к своим рукам. Приватизацию начала 90-х помните. Но там наши теперешние олигархи постарались.

каким олигархам мы платим за газ? (кроме разве что фирташа, который вероятно как раз подворовывает на этой разнице цен) что МВФ вообще может у нас "прибрать", нахрена это им нужно и когда они уже это делали хоть раз?насчет приватизации вспомнилось"..Начитавшись полум'яних закликів штибу "ГПУ, НАБУ та СБУ, мене обікрали! Крадії це все визнали в деклараціях!", хочу гучно заявити!Особисто мене - ніхто не обкрадав. НІКОЛИ.У мене ніколи не було Криворіжсталі, надр, совкових підприємств та іншого майна, яке в мене нібито вкрали - я ніколи не міг його продати або купити. Всім цим володіла держава в якій я народився - не я. І мої батьки, і я НІКОЛИ не вірили в совкову байку "все навколо наше", бо знали, кожна річ, предмет, або актив мають конкретного власника. Ми ніколи не вірили совку.Коли відбувалася ваучерна приватизація, я мав свій особистий ваучер, і теретично міг скупити ще якусь кількість вучерів аби перепродати дорожче - але досвіду такого я не мав, морочитися не схотів, тому за порадою батьків зміняв свій ваучер на два мішки цурку, які ми з сім'єю прожерли протягом наступних кількох місяців.Мене ніколи ніхто не примушував десь працювати. Коли у 15 років я пішов в цехи автозаводу "Комунар" - це був мій особистий вібір, а з/п слюсаря для мене-пацана виглядала як межа моїх мрій. Коли після інституту я пішов на завод - мене влаштувало все, і з/п, і умови роботи. Коли влаштовувати перестали - я змінив і роботу і місто проживання.Я завжди працював за ту з/п, за яку був згоден працювати. Якщо з/п чи умови роботи мене не влаштовували - я кидав таку роботу і шукав кращу. І - завжди знаходив. Дорогу долає ідучий.........А я знаю точно. І завтра будуть ті, в кого буде багато грошей в т ч - в готівці. І будуть ті, хто волатиме "нас пограбували".Волатимуть, замість просто збудувати власний добробут.Самим.Тож прошу. Мене в число безневинно пограбованих - НЕ записувати.Бридко й гидко. Для чоловіка - принизливо..."(с)