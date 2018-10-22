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МВФ вимагає підвищення
ціни на газ ще на 40% - ЗМІ

МВФ вимагає підвищення ціни на газ ще на 40% - ЗМІ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234>
Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 10:05

  p_a_l написав:
  kalinavalera1 написав: Поясните , какая связь у МВФ с нашими олигархами ? Какой интерес МВФ что бы население платило все больше за газ в карман олигархам и как эти деньги от олигархов попадают в МВФ ?

Лично я вижу что цель МВФ загнать государство в долги, а потом нашару все прибрать к своим рукам. Приватизацию начала 90-х помните. Но там наши теперешние олигархи постарались.


каким олигархам мы платим за газ? (кроме разве что фирташа, который вероятно как раз подворовывает на этой разнице цен) что МВФ вообще может у нас "прибрать", нахрена это им нужно и когда они уже это делали хоть раз?

насчет приватизации вспомнилось

"..Начитавшись полум'яних закликів штибу "ГПУ, НАБУ та СБУ, мене обікрали! Крадії це все визнали в деклараціях!", хочу гучно заявити!

Особисто мене - ніхто не обкрадав. НІКОЛИ.
У мене ніколи не було Криворіжсталі, надр, совкових підприємств та іншого майна, яке в мене нібито вкрали - я ніколи не міг його продати або купити. Всім цим володіла держава в якій я народився - не я. І мої батьки, і я НІКОЛИ не вірили в совкову байку "все навколо наше", бо знали, кожна річ, предмет, або актив мають конкретного власника. Ми ніколи не вірили совку.

Коли відбувалася ваучерна приватизація, я мав свій особистий ваучер, і теретично міг скупити ще якусь кількість вучерів аби перепродати дорожче - але досвіду такого я не мав, морочитися не схотів, тому за порадою батьків зміняв свій ваучер на два мішки цурку, які ми з сім'єю прожерли протягом наступних кількох місяців.

Мене ніколи ніхто не примушував десь працювати. Коли у 15 років я пішов в цехи автозаводу "Комунар" - це був мій особистий вібір, а з/п слюсаря для мене-пацана виглядала як межа моїх мрій. Коли після інституту я пішов на завод - мене влаштувало все, і з/п, і умови роботи. Коли влаштовувати перестали - я змінив і роботу і місто проживання.

Я завжди працював за ту з/п, за яку був згоден працювати. Якщо з/п чи умови роботи мене не влаштовували - я кидав таку роботу і шукав кращу. І - завжди знаходив. Дорогу долає ідучий.
........
А я знаю точно. І завтра будуть ті, в кого буде багато грошей в т ч - в готівці. І будуть ті, хто волатиме "нас пограбували".

Волатимуть, замість просто збудувати власний добробут.
Самим.
Тож прошу. Мене в число безневинно пограбованих - НЕ записувати.
Бридко й гидко. Для чоловіка - принизливо..."(с)
galex
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 11:16

  vivozlomakievua написав:Galex, я писал разницу между ценами в гривнах.
Если Вы считаете в баксах США, тогда учтите уровень обезценивания гривны с 2013 года:
28.15/8=3.51. т.е. инфляция составила 351%

Ну ,во первых, это только для тех,кто в состоянии оплатить, для тех ,у кого субсидия - затраты уменьшились в разы...
laa1999
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 11:19

  Джон написав:locustsucol
Рынок газа появиться когда снимут кучу ограничений в пользу монополистов. А цена для населения может остаться прежней.. убрать НДС например для него.
В любом случае заголовок новости неправдив.. МВФ ничего не вымагает повышать.

НДС -платят за все. К чему этот бред. Рынок -будет, когда АХметов захочет продавать газ населению, он у нас -крупнейший частный добытчик газа, уже миллиард кубов Нашего общего газа - забирает себе. Вот ,когда оппозиционный блок начнет продавать газ партии -народу -тогда и будем говорить о рыночных ценах. Пока,они забирают весь газ себе и не отдают народу -это не рыночная цена....
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 11:22

  zloy_ukr написав:Новый вброс. С Гройсмана делают лжеца.
Независимо от МВФ, цена на газ будет расти, потому-что в следующем году надо отдавать 5 миллиардов долларов. А взять их можно только с населения. Кредитов больше не дают, предыдущие кредиты бесславно проели. И на папередников не свалишь.

Какие кредиты проели - их отдали за проценты на долги попередников. так как ,проценты бешенные, под 9% в валюте...
laa1999
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 11:28

  ruvex написав:Увидим как будут расти долги теплокомунэнерго по отоплению в первую очередь при нынешней минимальной зарплате, которая по регионам отнюдь не редкость, пенсиях, урезанных субсидиях, которые к тому же не покрывают по отоплению счета с учетом оплаты обязательного платежа на 40-50%. У нас уже люди отказываются от рассрочек от комунэнерго, платить в отопительный долг+новые платежи возможности у людей нет.

Если урезают субсидию - значит увеличились доходы или их вывели с тени. Какие 40-50% обязательного платежа, что за выдумки? Вообще, главный минус субсидий, что их платят людям с серыми и черными зарплатами, или получающим их за рубежом. В мире - собственникам жилья -кстати -нигде не дают субсидий, только арендатарам...
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 13:55

  laa1999 написав:
  ruvex написав:Увидим как будут расти долги теплокомунэнерго по отоплению в первую очередь при нынешней минимальной зарплате, которая по регионам отнюдь не редкость, пенсиях, урезанных субсидиях, которые к тому же не покрывают по отоплению счета с учетом оплаты обязательного платежа на 40-50%. У нас уже люди отказываются от рассрочек от комунэнерго, платить в отопительный долг+новые платежи возможности у людей нет.

Если урезают субсидию - значит увеличились доходы или их вывели с тени. Какие 40-50% обязательного платежа, что за выдумки?

Для начала прочитайте внимательно. что написано о 40-50% и не искажайте смысл.
Во-вторых, сходите в собес пусть Вас научат, что к чему. Сколько дают, какова соц. норма и каковы платежи в реальности на тоже цо и какова выходит разница между субсидией, обязательным платежом и насчитанным в платежке и доходы мало кого интересуют. Потому, что повторюсь есть соц. норма, на которую дают субсидию и ее министерство старается каждый раз уменьшить. В прошлом году уменьшали электричество, в этом уменьшили газ на инд. отопление. (погуглите)
Отсюда - субсидия есть, но она в реальности покрывает все меньше от реального платежки, экономить при том же цо не особо получится. Вот и показатели по сокращению субсидий, только вот еще стоит сопоставить их с показателями долгов. И тогда все станет на места.
Если непонятно, то это тоже самое, как не поднимать цену на шоколадки, но уменьшать их вес, в частности многие превратились из 100г в 85-80г. :wink:
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 14:03

Re: МВФ вимагає підвищення ціни на газ ще на 40% - ЗМІ

И в завершении, что касается повышения цены на газ.
https://youtu.be/2nnw8ZCiamQ
С 25 сек очередная популистическая риторика "про папередников", одним из которых и был Порошенко в роли министра экономического развития и торговли Украины с 2012 года, который был назначен Яныком.
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 14:35

  p_a_l написав:
  kalinavalera1 написав: Поясните , какая связь у МВФ с нашими олигархами ? Какой интерес МВФ что бы население платило все больше за газ в карман олигархам и как эти деньги от олигархов попадают в МВФ ?

Лично я вижу что цель МВФ загнать государство в долги, а потом нашару все прибрать к своим рукам.


Вы когда вот такие страшилки пишете, вы хоть понимаете о чем именно вы пишете? Какое "прибирание к рукам" относительно МВФ??
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 15:25

  laa1999 написав: В мире - собственникам жилья -кстати -нигде не дают субсидий, только арендатарам...

В мире нет таких таких зарплат и пенсий при таких налогах.
Что касается субсидий, вот вам пример из жизни.
Две пенсии 2300+1370, 60 метров жилая отапливаемая площадь.
Субсидия по таким вот рассказам апологетов власти должна покрывать все, кроме обязательного платежа. Согласно того же оф сайта https://teplo.gov.ua/calculation семья должна заплатить 290 грн.
В реальности же при ЦО, соц. норма в субсидии 1.13 Гкал или 1357 грн., обязательный платеж 281 грн., субсидия 1075 грн. В платежке на отопление с декабря по февраль - 1900 - 2200 соответственно. Остаток посчитайте сами.
И это только одно ЦО. Остальное в субсидии копейки.
При выяснении оказывается, что данную разницу должны погашать на местах, но второй год эту сумму списывают на граждан и если не погасишь, субсидии на след период не будет.
Для закрепления можете проверить на том же сайте сколько заплатит семья получающая 8000 грн на двоих, многие имеют по региону такие зарплаты, а по расчету выйдет 1580 грн., но даже при таком доходе до 2200 грн в платежке при похожей площади, разницу придется погашать снова самостоятельно.
Меньше слушайте Реву, а лучше отталкивайтесь от реальный фактов.
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 16:12

Re: МВФ вимагає підвищення ціни на газ ще на 40% - ЗМІ

Стоит ознакомиться по текущему вопросу.
https://youtu.be/per7nyBD_cw?t=3430 с привязкой по времени.
Black Jack - White Business
ruvex
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