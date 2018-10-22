с чего вы взяли? какая в этом логика по вашему?! Вот пример - в Германии платят -
и, как я понимаю, в Соединенных Штатах тоже можно эту помощь на покупку жилья тратить ?
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Додано: Чет 25 жов, 2018 16:40
Re: МВФ вимагає підвищення ціни на газ ще на 40% - ЗМІ
с чего вы взяли? какая в этом логика по вашему?! Вот пример - в Германии платят -
и, как я понимаю, в Соединенных Штатах тоже можно эту помощь на покупку жилья тратить ?
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
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