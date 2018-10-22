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МВФ вимагає підвищення
ціни на газ ще на 40% - ЗМІ

МВФ вимагає підвищення ціни на газ ще на 40% - ЗМІ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 16:40

Re: МВФ вимагає підвищення ціни на газ ще на 40% - ЗМІ

  laa1999 написав:В мире - собственникам жилья -кстати -нигде не дают субсидий, только арендатарам...


с чего вы взяли? какая в этом логика по вашему?! Вот пример - в Германии платят - https://de.wikipedia.org/wiki/Wohngeld United Kingdom также платят, - https://en.wikipedia.org/wiki/Housing_Benefit
и, как я понимаю, в Соединенных Штатах тоже можно эту помощь на покупку жилья тратить ?
https://en.wikipedia.org/wiki/Section_8_(housing)
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Kripo
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 18:05

Гулять так гулять, раз требуют извольте исполнить, а что бы им рты заткнуть сразу на все 100%, люди ..., та кому эти люди нужны, драть с них три шкуры, не могут здесь, пусть фигачат в Польшу и шлют сюды деньги ;) Но не забыть штат лесничих увеличить, бо народ такой вырубят все под чистую :)

P.S. Я тут краем глаза увидел как всегда "А в Европе", ну мы не Европа (я не за географически) мы это что то с чем то, и это что то с чем то сравнить с кем то очень тяжело.
Igorten
 
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