МВФ вимагає підвищення ціни на газ ще на 40% - ЗМІ

Додано: Чет 25 жов, 2018 18:05

Гулять так гулять, раз требуют извольте исполнить, а что бы им рты заткнуть сразу на все 100%, люди ..., та кому эти люди нужны, драть с них три шкуры, не могут здесь, пусть фигачат в Польшу и шлют сюды деньгиНо не забыть штат лесничих увеличить, бо народ такой вырубят все под чистуюP.S. Я тут краем глаза увидел как всегда "А в Европе", ну мы не Европа (я не за географически) мы это что то с чем то, и это что то с чем то сравнить с кем то очень тяжело.