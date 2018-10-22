с чего вы взяли? какая в этом логика по вашему?! Вот пример - в Германии платят -
и, как я понимаю, в Соединенных Штатах тоже можно эту помощь на покупку жилья тратить ?
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Додано: Чет 25 жов, 2018 16:40
Re: МВФ вимагає підвищення ціни на газ ще на 40% - ЗМІ
с чего вы взяли? какая в этом логика по вашему?! Вот пример - в Германии платят -
и, как я понимаю, в Соединенных Штатах тоже можно эту помощь на покупку жилья тратить ?
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Додано: Чет 25 жов, 2018 18:05
Гулять так гулять, раз требуют извольте исполнить, а что бы им рты заткнуть сразу на все 100%, люди ..., та кому эти люди нужны, драть с них три шкуры, не могут здесь, пусть фигачат в Польшу и шлют сюды деньги Но не забыть штат лесничих увеличить, бо народ такой вырубят все под чистую
P.S. Я тут краем глаза увидел как всегда "А в Европе", ну мы не Европа (я не за географически) мы это что то с чем то, и это что то с чем то сравнить с кем то очень тяжело.
Додано: Чет 25 жов, 2018 20:27
Папередники, папередники... Сейчас минфин размещает еврооблигации по такой же бешеной процентной ставке. И чо? А ничо.
Додано: Чет 25 жов, 2018 21:52
Как же надоели эти желтые заголовки и вбоосы от анонимов.... ЖЕЛТИЗНА экономические известия нашли анонимного эксперда и получился сенсационный заголовок!!!
Додано: Чет 25 жов, 2018 21:54
Он то как раз дешевый
свинорыл
Додано: Суб 27 жов, 2018 17:48
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