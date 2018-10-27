МВФ вимагає підвищення ціни на газ ще на 40% - ЗМІ

Додано: Суб 27 жов, 2018 17:48

yama написав: tregub56 написав: Приучают население к высоким ценам на газ для того, чтобы без проблем продавать свой американский дорогой сжиженный газ Приучают население к высоким ценам на газ для того, чтобы без проблем продавать свой американский дорогой сжиженный газ

Он то как раз дешевый Он то как раз дешевый

Ну он не дешевый - практически тот же газ, худшие, более токсичные фракции из него, чем магистральный, но при этом одна транспортировка чего стоит - и сам процесс сжижения, производственные мощности. Согласен - что "приучают". Тем более , что для использования сжиженного газа в наших условиях нужно очень дорогостояще оборудование, которое закупят за бюджетный средства. То есть заставят принудительно все эти "перемоги" оплатить. В Болгарии так уже было, та же бодяга - за бюджет закупили ветряки - для производства электричества за огромные деньги. Правда ветров в Болгарии нет. Не пошел процесс. Цена на электричество стала супер запредельной. Начались самосожжения людей. ( вот поражаюсь, почему себя сжигали ? Если так достали - сжигали бы тех, кто довел до такого ? ) Тогда работавшие и дающие дешевую электроэнергию электростанции в Болгарии - были "прокляты" и развалены, ну типа их построили "агенты Кремля".В наших климатических условиях рекомендуется монтировать только подземный вариант оборудования для использования сжиженного газа - при низких температурах на улице сжиженный газ начинает менее эффективно испаряться. То есть падает давление до критического уровня, возможно даже его "замерзание". Нужно вырыть глубокий котлован, чтобы дно газгольдера оказалось ниже уровня промерзания грунтов на участке. Утеплять и искусственно поддерживать в емкости нужные для испарения температурные параметры, устанавливая специальные испарители, все это выходит на много дороже.Известный вариант - все тот же - ночью в подворотне - "купи кирпич".