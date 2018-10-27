с чего вы взяли? какая в этом логика по вашему?! Вот пример - в Германии платят -
и, как я понимаю, в Соединенных Штатах тоже можно эту помощь на покупку жилья тратить ?
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Додано: Чет 25 жов, 2018 16:40
Re: МВФ вимагає підвищення ціни на газ ще на 40% - ЗМІ
с чего вы взяли? какая в этом логика по вашему?! Вот пример - в Германии платят -
и, как я понимаю, в Соединенных Штатах тоже можно эту помощь на покупку жилья тратить ?
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Додано: Чет 25 жов, 2018 18:05
Гулять так гулять, раз требуют извольте исполнить, а что бы им рты заткнуть сразу на все 100%, люди ..., та кому эти люди нужны, драть с них три шкуры, не могут здесь, пусть фигачат в Польшу и шлют сюды деньги Но не забыть штат лесничих увеличить, бо народ такой вырубят все под чистую
P.S. Я тут краем глаза увидел как всегда "А в Европе", ну мы не Европа (я не за географически) мы это что то с чем то, и это что то с чем то сравнить с кем то очень тяжело.
Додано: Чет 25 жов, 2018 20:27
Папередники, папередники... Сейчас минфин размещает еврооблигации по такой же бешеной процентной ставке. И чо? А ничо.
Додано: Чет 25 жов, 2018 21:52
Как же надоели эти желтые заголовки и вбоосы от анонимов.... ЖЕЛТИЗНА экономические известия нашли анонимного эксперда и получился сенсационный заголовок!!!
Додано: Чет 25 жов, 2018 21:54
Он то как раз дешевый
свинорыл
Додано: Суб 27 жов, 2018 17:48
Ну он не дешевый - практически тот же газ, худшие, более токсичные фракции из него, чем магистральный, но при этом одна транспортировка чего стоит - и сам процесс сжижения, производственные мощности. Согласен - что "приучают". Тем более , что для использования сжиженного газа в наших условиях нужно очень дорогостояще оборудование, которое закупят за бюджетный средства. То есть заставят принудительно все эти "перемоги" оплатить. В Болгарии так уже было, та же бодяга - за бюджет закупили ветряки - для производства электричества за огромные деньги. Правда ветров в Болгарии нет. Не пошел процесс . Цена на электричество стала супер запредельной. Начались самосожжения людей. ( вот поражаюсь, почему себя сжигали ? Если так достали - сжигали бы тех, кто довел до такого ? ) Тогда работавшие и дающие дешевую электроэнергию электростанции в Болгарии - были "прокляты" и развалены , ну типа их построили "агенты Кремля".
В наших климатических условиях рекомендуется монтировать только подземный вариант оборудования для использования сжиженного газа - при низких температурах на улице сжиженный газ начинает менее эффективно испаряться. То есть падает давление до критического уровня, возможно даже его "замерзание". Нужно вырыть глубокий котлован, чтобы дно газгольдера оказалось ниже уровня промерзания грунтов на участке. Утеплять и искусственно поддерживать в емкости нужные для испарения температурные параметры, устанавливая специальные испарители, все это выходит на много дороже.
Известный вариант - все тот же - ночью в подворотне - "купи кирпич".
Додано: Вів 30 жов, 2018 22:38
Re: МВФ вимагає підвищення ціни на газ ще на 40% - ЗМІ
кстати вот статистика говорит что в Болгарии минималка более чем в 2 раза превышает минималку в Кремляндии. что же тогда россияне должны делать - вообще самопроизвольно возгораться? ))
Додано: Вів 30 жов, 2018 23:59
Вот это полет фантазии. Крутая история, круче чем "три стокилограммовые тетки, душившие меня в стоматологии".
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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