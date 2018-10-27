МВФ вимагає підвищення ціни на газ ще на 40% - ЗМІ

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Додано: Сер 31 жов, 2018 17:37
Sommer, остальное я не комментирую, так как даже сейчас Болгария электроэнергию экспортирует, а не импортирует. Вопрос с их атомной энергетикой скорее политический, чем экономический. Народ как раз не против постройки новых реакторов, так как на своём кармане ощутил разницу, но по вменяемой цене это сделать может только Росатом.
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