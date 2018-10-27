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МВФ вимагає підвищення
ціни на газ ще на 40% - ЗМІ

МВФ вимагає підвищення ціни на газ ще на 40% - ЗМІ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 17:37

Sommer, остальное я не комментирую, так как даже сейчас Болгария электроэнергию экспортирует, а не импортирует. Вопрос с их атомной энергетикой скорее политический, чем экономический. Народ как раз не против постройки новых реакторов, так как на своём кармане ощутил разницу, но по вменяемой цене это сделать может только Росатом.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 19:45

  phantom_systems написав:Sommer, остальное я не комментирую, так как даже сейчас Болгария электроэнергию экспортирует, а не импортирует. Вопрос с их атомной энергетикой скорее политический, чем экономический. Народ как раз не против постройки новых реакторов, так как на своём кармане ощутил разницу, но по вменяемой цене это сделать может только Росатом.


Потому что Росатом делает это на кредиты из РФ.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 21:49

Так ведь и американцы на кредитные деньги строить хотели, но дело было не только в этом.
phantom_systems
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