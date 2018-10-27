|
|
|
МВФ вимагає підвищення ціни на газ ще на 40% - ЗМІ
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 31 жов, 2018 17:37
Sommer, остальное я не комментирую, так как даже сейчас Болгария электроэнергию экспортирует, а не импортирует. Вопрос с их атомной энергетикой скорее политический, чем экономический. Народ как раз не против постройки новых реакторов, так как на своём кармане ощутил разницу, но по вменяемой цене это сделать может только Росатом.
-
phantom_systems
-
-
- Повідомлень: 717
- З нами з: 14.04.15
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 130 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 31 жов, 2018 19:45
phantom_systems написав:Sommer
, остальное я не комментирую, так как даже сейчас Болгария электроэнергию экспортирует, а не импортирует. Вопрос с их атомной энергетикой скорее политический, чем экономический. Народ как раз не против постройки новых реакторов, так как на своём кармане ощутил разницу, но по вменяемой цене это сделать может только Росатом.
Потому что Росатом делает это на кредиты из РФ.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
-
Sommer
-
-
- Повідомлень: 3094
- З нами з: 07.04.17
- Подякував: 262 раз.
- Подякували: 450 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 31 жов, 2018 21:49
Так ведь и американцы на кредитные деньги строить хотели, но дело было не только в этом.
-
phantom_systems
-
-
- Повідомлень: 717
- З нами з: 14.04.15
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 130 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|
Схожі теми
|
|3
|125
|
Вів 30 жов, 2018 21:09
Джон
|
|2
|97
|
|
|64
|3834
|
Суб 27 жов, 2018 00:41
Джон
|