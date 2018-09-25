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НБУ надав рефінансування
Укргазбанку на мільярди гривень

НБУ надав рефінансування Укргазбанку на мільярди гривень
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 19:55

НБУ надав рефінансування Укргазбанку на мільярди гривень

Пропонуємо до обговорення:
Національний банк надав рефінансування Укргазбанку на 3 млрд гривень.

Дивися повний текст НБУ надав рефінансування Укргазбанку на мільярди гривень.
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 19:56

30% річних

Це що за відсотки такі драконівські? о_О
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