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НБУ надав рефінансування Укргазбанку на мільярди гривень
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 24 жов, 2018 19:55
Пропонуємо до обговорення:
Національний банк надав рефінансування Укргазбанку на 3 млрд гривень.
Дивися повний текст НБУ надав рефінансування Укргазбанку на мільярди гривень
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Додано: Сер 24 жов, 2018 19:56
30% річних
Це що за відсотки такі драконівські? о_О
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