Уряд 24 жовтня ухвалив оновлений План заходів щодо реалізації Концепції розвитку газовидобувної галузі України до 2020 року.
Дивися повний текст Кабмін оновив план заходів щодо розвитку газовидобувної галузі України.
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Додано: Сер 24 жов, 2018 21:34
Кабмін оновив план заходів щодо розвитку газовидобувної...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кабмін оновив план заходів щодо розвитку газовидобувної галузі України.
Додано: Сер 24 жов, 2018 21:35
для развития газодобывающей отрасли Украины нужно поднять раза в 2-3 тарифы на газ для населения, и вести абонплату.
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