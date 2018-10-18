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Кабмін оновив план заходів
щодо розвитку газовидобувної...

Кабмін оновив план заходів щодо розвитку газовидобувної...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 21:34

Кабмін оновив план заходів щодо розвитку газовидобувної...

Пропонуємо до обговорення:
Уряд 24 жовтня ухвалив оновлений План заходів щодо реалізації Концепції розвитку газовидобувної галузі України до 2020 року.

Дивися повний текст Кабмін оновив план заходів щодо розвитку газовидобувної галузі України.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 21:35

для развития газодобывающей отрасли Украины нужно поднять раза в 2-3 тарифы на газ для населения, и вести абонплату.
optyma33
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