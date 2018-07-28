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НБУ націлений зберегти жорстку
монетарну політику - банкіри

НБУ націлений зберегти жорстку монетарну політику - банкіри
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 03:48

НБУ націлений зберегти жорстку монетарну політику - банкіри

Пропонуємо до обговорення:
Національний банк України (НБУ) в жовтні не буде пом'якшувати монетарну політику, вважають банкіри.

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R2
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 03:48

А реверс на патона сделали светофоры или народ так и бьётся?
yuriy_tuny
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Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

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