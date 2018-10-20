Столична влада продовжує встановлювати нове сучасне LED-освітлення на вулицях і проспектах, мостах й інших об`єктах інфраструктури Києва.
Дивися повний текст Кличко показав нове вуличне освітлення.
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Додано: Чет 25 жов, 2018 03:49
Кличко показав нове вуличне освітлення
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кличко показав нове вуличне освітлення.
Додано: Чет 25 жов, 2018 03:49
А сфетофоры реверса сделали на Патона или народ так и продолжает биться?
Додано: Чет 25 жов, 2018 09:00
Re: Кличко показав нове вуличне освітлення
Пробки на лицо. Вид сверху)))
Додано: Чет 25 жов, 2018 11:57
Re: Кличко показав нове вуличне освітлення
На главных улицах освещение, это хорошо, но когда начнут включать освещение во дворах? живу в прицентральном районе Киева - свет во дворах только с ламп у подьездов.
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