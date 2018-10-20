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Кличко показав нове
вуличне освітлення

Кличко показав нове вуличне освітлення
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 03:49

Кличко показав нове вуличне освітлення

Пропонуємо до обговорення:
Столична влада продовжує встановлювати нове сучасне LED-освітлення на вулицях і проспектах, мостах й інших об`єктах інфраструктури Києва.

Дивися повний текст Кличко показав нове вуличне освітлення.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 03:49

А сфетофоры реверса сделали на Патона или народ так и продолжает биться?
yuriy_tuny
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 09:00

Re: Кличко показав нове вуличне освітлення

Пробки на лицо. Вид сверху)))
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 11:57

Re: Кличко показав нове вуличне освітлення

На главных улицах освещение, это хорошо, но когда начнут включать освещение во дворах? живу в прицентральном районе Киева - свет во дворах только с ламп у подьездов.
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 19:32

Re: Кличко показав нове вуличне освітлення

LED лампы - супер! Едешь, как днем.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 09:16

Если уж позиционируют этот проект как снижение затрат на электроэнергию, то уж стоит до конца доводить - необходимо все 100% ламп заменить. И если не брать в расчёт разницу в стоимости, а только по потреблению электроэнергии, то LED в среднем в 8 раз меньше потребляет. Плюс долговечнее, реже менять лампы придётся. Нехилая экономия выйдет. А разницу между сэкономленными «до 30 відсотків бюджетних коштів» и реальной экономией можно у карман положить, стоит задуматься ;) все в плюсе!))
semenoh
 
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