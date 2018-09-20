RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Європарламент підтримав
заборону на одноразовий пластик

Європарламент підтримав заборону на одноразовий пластик
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 07:53

Європарламент підтримав заборону на одноразовий пластик

Пропонуємо до обговорення:
Європарламент більшістю голосів схвалив введення заборони на одноразову пластикову продукцію.

Дивися повний текст Європарламент підтримав заборону на одноразовий пластик.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 85232
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 120 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 07:53

Якийсь потік свідомості.
Європарламент більшістю голосів схвалив введення заборони на одноразову пластикову продукцію.


У разі ухвалення закону виробників цієї продукції можуть зобов’язати відшкодувати шкоду екології та повідомляти споживачам про те, як на навколишнє середовище можуть вплинути вологі серветки, сигаретні фільтри, пластикове пакування та поліетиленові пакети.


То схвалив чи ні? Заборонив чи зобов'язав відшкодовувати та повідомляти?
0mage0
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1711
З нами з: 17.03.14
Подякував: 50 раз.
Подякували: 319 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: alexkr, titanik і 14 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Президент Сербії підтримав російський газопровід в обхід... 1, 2
R2 » Сер 03 жов, 2018 12:56
19 757
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 05 жов, 2018 17:13
Sommer
Лукашенко скасовує заборону на продаж алкоголю вночі
R2 » Сер 03 жов, 2018 01:57
1 76
Переглянути останнє повідомлення
Сер 03 жов, 2018 01:57
EKO
Верховний Суд скасував заборону на оформлення паспорта у...
R2 » Чет 20 вер, 2018 11:24
7 291
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 21 вер, 2018 12:25
max_us_ua

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (62839)
25.10.2018 10:05
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.