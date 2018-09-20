Європарламент більшістю голосів схвалив введення заборони на одноразову пластикову продукцію.
Дивися повний текст Європарламент підтримав заборону на одноразовий пластик.
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Додано: Чет 25 жов, 2018 07:53
Європарламент підтримав заборону на одноразовий пластик
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Європарламент підтримав заборону на одноразовий пластик.
Додано: Чет 25 жов, 2018 07:53
Якийсь потік свідомості.
То схвалив чи ні? Заборонив чи зобов'язав відшкодовувати та повідомляти?
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