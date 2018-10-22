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З кожного по 400 грн: в Україні
хочуть ввести медстрахування

З кожного по 400 грн: в Україні хочуть ввести медстрахування
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 13:20

Re: З кожного по 400 грн: в Україні хочуть ввести медстрахув

  zРадио написав:C 2007-го пользуюсь. И по опыту скажу, что в частные клиники с диагнозом от среднего до серьезного не обратишься.

По своему опыту скажу с точностью наоборот. Стационары действительно не во всех, но во всех серьезных. И анестезиология и реанимация далеко не в одном Борисе.
  zРадио написав:Даже по аппаратному обеспечению до сих пор последние впереди первых.

Вот тут точно не могу согласится.

Из статьи правда не понятно, 400 грн это в месяц или в год. В год - совершенно нереалистичная цифра, даже если обслуживание только в госучреждениях и если нет никакого покрытия стоимости лекарств. Если в месяц, то в принципе реальная цифра, но опять таки, если покрывает только лечение в госучреждениях (но по самому широкому профилю) и без лекарств, либо с большой франшизой либо выборочное покрытие малой группы препаратов.
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 13:31

Re: З кожного по 400 грн: в Україні хочуть ввести медстрахув

  dimo_0n написав:86 млрд. верните людям.

Т.е. людям не нужны ни оборудование в больницах, ни машинки с запчастями, ни поддержание состояния помещений, ни инструмент, ни оказание помощи и тем, кто не застрахован? Или вы думаете, что вся госмедицина, от поликлиник до институтов, будет существовать на минимальные страховые взносы?
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 13:35

а насколько будут снижены при этом налоги, за счёт которых финансируеися бесплатная медицинская помощь?
Тракторист
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 13:39

Тракторист вопрос правильный,если государство снимает с себя социальную ответственность,при этом увеличивая поборы,то насколько уменьшат налоги для граждан? Если налоги не уменьшаются,поборы растут,государственная ответственность снижается зачем такое государство? Зачем кормить чиновников,депутатов и силовиков этих паразитов?!
Doktor_Aybolit
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 13:40

Re: З кожного по 400 грн: в Україні хочуть ввести медстрахув

В Украине существовал замечательный Закон "о всеобщем медикосоциальном страховании" 1992-2012 год.
- Его сожрала "Чёрная коррупция"
- Попытка ввести "новый закон", со старыми порно-актёрами в фармакологии, медицине, комунальных услугах(а теперь представьте во что выльется содержание одной палаты?) - услугах управленцев... .

Уже сегодня больницы перевели на местные бюджеты - что в большинстве оказывается неподъёмным.
Отсутствие гармонизированной с Европой системы лицензирования, переводов.....
- Это физическая ликвидация Здравоохранения в Украине.
Врач - может быть только "забугорным" (к этому уже сегодня приучают всех)

В условиях "Чёрной коррупции в Украине", сохранения "Института смотрящих", полного Правового беззакония - любая инициатива, с "благими намерениями" - обречена привести Нас к полной Ж.О.П.Е.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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