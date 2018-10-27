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З кожного по 400 грн: в Україні
хочуть ввести медстрахування

З кожного по 400 грн: в Україні хочуть ввести медстрахування
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 4567
Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 17:01

Re: З кожного по 400 грн: в Україні хочуть ввести медстрахув

  Faceless написав:Да, но медицинское никак не относится к накопительному.


конечно .
обычно к накопительному медицина идет как бонус .
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 20:09

  Аlександр написав:Это как сейчас, из-за подавляющего численного превосходства, в общей очереди к врачу толкутся чернобыльцы, инвалиды, ветераны войны, атошники...


Какое толпится? Все украинцы вымерзли еще 3 года назад, а те, кто не вымерз - перемерли от голода.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 09:13

не плохая схема сначала по медреформе выделить на каждого пациента 370 грн в год а потом с каждого взять по страховке 400( это минимум а то еще и больше) -- гениально
nastapovoroznik
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 17:12

Re: З кожного по 400 грн: в Україні хочуть ввести медстрахув

  zРадио написав:PS: причем здесь Рошен? Вокруг одни враги? :mrgreen: Понимаете ли - я не боюсь менять то, что итак не работает.

потому что это его реХформы.. а на счет менять и не работает - так меняйте себе что хотите но в наши кармане не лезьте. Есть и так страховки кто хочет то пользуется. Зачем обязаловку вводить? 400 грн в месяц? Вы с ума сошли, зв 200 грн ко мне домой придет мой участковый терапевт в неробочее время ) и поставит диагноз или направит на анализы. То что предлагают совкоклиники это поссать в банку и сдать кровь.. в ближайщей частной клинике общий анализ крови стоит 280 грн. Расширенный. Как видим при обычных заболеваниях мне легче платить налом чем кому то по 400 грн/мес. Да и таблетки покупать все равно придется за свои. Можно по страховке травиться копеечным тетрациклином а можно за свои купить импортные антибиотики 3-го поколения и вылечиться. Так что не лазьте по чужим карманам.
PS И да надеюсь после марта месяца "рошен" станет ни причем. Нам коммуналок его хватит а тут оно еще в медицину полезло..
Ну а если что то серьезное.. то та страховка до одного места.
Джон
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 17:27

Re: З кожного по 400 грн: в Україні хочуть ввести медстрахув

  Faceless написав:Из статьи правда не понятно, 400 грн это в месяц или в год. В год - совершенно нереалистичная цифра, даже если обслуживание только в госучреждениях и если нет никакого покрытия стоимости лекарств.

Я вообще не понимаю зачем оно надо.. если в месяц то с чего платить? например 2 работают и 2 детей - 1600 грн в месяц на сраховку. Если не все живут в Киеве а в райценре зарплата и 4000 грн на руки за счастье иногда (про пенсов и речи нет) а еще около 3000 грн отдать как минимум на коммугналку с 2-х комнатной квартирой.То имеем 8000 доход и минус 3000 на коммуналки - 1600 сраховка = 3400 на 4-х человек на все про все. Или по 850 грн на человека. То есть нищета полнейшая.
Если это в год то какой смысл? Мне намного проще заплатить доктору налом и не парить мозги со всей этой ф***й. Оно и доктору хорошо и все эти посредники идут лесом.
PS И да не забудьте про фразу - Але депутати вважають, що це має бути не менше 400 грн.... от 400 ГРН ОТ а не 400, эти деятели могут и 1000 влупить и 2000. Хотелось бы поименно их фамилии узнать, и партии, ну что бы знать за кого голосовать нельзя.
Джон
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 19:58

  Sommer написав:
  Аlександр написав:Это как сейчас, из-за подавляющего численного превосходства, в общей очереди к врачу толкутся чернобыльцы, инвалиды, ветераны войны, атошники...

Какое толпится? Все украинцы вымерзли еще 3 года назад, а те, кто не вымерз - перемерли от голода.

В смысле, повыезжали в заграницы?
  0mage0 написав:
  dimo_0n написав:Державний бюджет України на 2018 рік передбачає виділення 86,9 млрд грн на фінансування системи охорони здоров'я, що на 15% більше в порівнянні з 2017 роком (75,1 млрд грн).

Цікаво, що за озвученим тарифом 400 грн/місяць * 12 місяців * 40 мільйонів людей, виходить 192 млрд. грн на рік, тобто майже вдвічі більше, ніж передбачено бюджетом. Тож цікаво, чи це означає збільшення фінансування державної медицини, чи з бюджету не буде нічого виділятися і все працюватиме на цих страхових внесках?

Эти 86.9 млрд. грн. как раз и будут страховыми взносами за пенсионеров, детей, безработных и пр., которых хватит на 18 млн. чел.
  Джон написав:Я вообще не понимаю зачем оно надо.. если в месяц то с чего платить? например 2 работают и 2 детей - 1600 грн в месяц на сраховку. Если не все живут в Киеве а в райценре зарплата и 4000 грн.
PS И да не забудьте про фразу - Але депутати вважають, що це має бути не менше 400 грн.... от 400 ГРН ОТ а не 400, эти деятели могут и 1000 влупить и 2000. Хотелось бы поименно их фамилии узнать, и партии, ну что бы знать за кого голосовать нельзя.

Вот именно, 400 грн. ежемесячно с зарплаты бюджетников или же жителей небольших городов и сел, и 400 грн. с 10 - 15 тыс. зарплаты сотрудников зарубежных компаний - это разные суммы. Поэтому скорее всего помимо военного, появится еще и 3% медицинский сбор (в честь номера 103) от зарплаты. Да и про проценты по вкладам тоже не забудут.
Аlександр
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 14:03

Re: схемы

  nastapovoroznik написав:сначала по медреформе выделить на каждого пациента 370 грн в год а потом с каждого взять по страховке 400( это минимум а то еще и больше)

Мед.реформа уже закончена? или еще нет..
sal
 
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