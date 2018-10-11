RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
100 найбагатших українців
багатіють в 12 разів швидше,...

100 найбагатших українців багатіють в 12 разів швидше,...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 10:50

100 найбагатших українців багатіють в 12 разів швидше,...

Пропонуємо до обговорення:
Сотня найбагатших співвітчизників, яку щороку розраховує видання, сконцентрувала в своїх руках 37,5 мільярда доларів.

Дивися повний текст 100 найбагатших українців багатіють в 12 разів швидше, ніж зростає ВВП країни.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 85237
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 120 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 10:50

Все за счет простых людей!
А в Киеве, где живет 15% населения страны, даже дороги не могут построить человеческие.
Rainbow
 
Повідомлень: 1891
З нами з: 23.09.12
Подякував: 2 раз.
Подякували: 402 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 11:25

"Всего лишь 100 украинцев способны одним махом погасить половину всего госдолга страны.."

Правильно: "Всего лишь 100 украинцев способны одним махом удвоить госдолг страны..."


У них немає такої опції в принципі "віддати", інакше б вони не стали тим ким є.
kmg
Аватар користувача
 
Повідомлень: 307
З нами з: 09.09.11
Подякував: 25 раз.
Подякували: 151 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Kripo, shapo і 15 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Шахраї придумали новий спосіб "обчищати" картки українців 1, 2
R2 » Чет 11 жов, 2018 19:40
10 690
Переглянути останнє повідомлення
Вів 23 жов, 2018 19:10
myshapiton
Прописка «автоматом» - місце проживання українців...
R2 » Вів 23 жов, 2018 11:41
1 87
Переглянути останнє повідомлення
Вів 23 жов, 2018 11:41
0mage0
Держстат: українців стає менше - їх витісняють іноземці
R2 » Нед 21 жов, 2018 21:01
2 149
Переглянути останнє повідомлення
Пон 22 жов, 2018 12:36
сова

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.