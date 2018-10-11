Сотня найбагатших співвітчизників, яку щороку розраховує видання, сконцентрувала в своїх руках 37,5 мільярда доларів.
Дивися повний текст 100 найбагатших українців багатіють в 12 разів швидше, ніж зростає ВВП країни.
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Додано: Чет 25 жов, 2018 10:50
100 найбагатших українців багатіють в 12 разів швидше,...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст 100 найбагатших українців багатіють в 12 разів швидше, ніж зростає ВВП країни.
Додано: Чет 25 жов, 2018 10:50
Все за счет простых людей!
А в Киеве, где живет 15% населения страны, даже дороги не могут построить человеческие.
Додано: Чет 25 жов, 2018 11:25
"Всего лишь 100 украинцев способны одним махом погасить половину всего госдолга страны.."
Правильно: "Всего лишь 100 украинцев способны одним махом удвоить госдолг страны..."
У них немає такої опції в принципі "віддати", інакше б вони не стали тим ким є.
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