Сотня найбагатших співвітчизників, яку щороку розраховує видання, сконцентрувала в своїх руках 37,5 мільярда доларів.
Дивися повний текст 100 найбагатших українців багатіють в 12 разів швидше, ніж зростає ВВП країни.
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Додано: Чет 25 жов, 2018 10:50
100 найбагатших українців багатіють в 12 разів швидше,...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст 100 найбагатших українців багатіють в 12 разів швидше, ніж зростає ВВП країни.
Додано: Чет 25 жов, 2018 10:50
Все за счет простых людей!
А в Киеве, где живет 15% населения страны, даже дороги не могут построить человеческие.
Додано: Чет 25 жов, 2018 11:25
"Всего лишь 100 украинцев способны одним махом погасить половину всего госдолга страны.."
Правильно: "Всего лишь 100 украинцев способны одним махом удвоить госдолг страны..."
У них немає такої опції в принципі "віддати", інакше б вони не стали тим ким є.
Додано: Чет 25 жов, 2018 12:19
показательно... такими бы темпами государство росло, если бы не было коррупции.
Додано: Чет 25 жов, 2018 12:48
Додано: Чет 25 жов, 2018 12:52
Re: 100 найбагатших українців багатіють в 12 разів швидше,..
Ну еще бы , олигархические кланы с коррупцией побеждены, реформы на марше, новые тарифы - народу, украинцы стали жить лучше , стали жить веселее. Все 100 человек.
Додано: Чет 25 жов, 2018 13:02
Додано: Чет 25 жов, 2018 13:10
"всього лише 100 українців здатні одним махом погасити половину всього держборгу країни" - вторую половину кто гасить будет?
Додано: Чет 25 жов, 2018 13:25
- ?
Их состояния - это активы в виде заводов, шахт, энергетических объектов...."Приватизированных".
-?
А что и кому Вы собрались продавать? Каким образом "погашать"?
- Вернее, почему "прибыль" уходит из Украины? Почему З/П рабочих успешных экономических проектов от "данных лиц" - самая нищенская в Европе?
- ?
А Вы можете обосновать, что рост оказался за счёт развития и увеличения производства путём использования "новых технологий", или экономических проектов?
- Рост только за счёт увеличения спроса на Внешнем Рынке!
Разница остаётся там, за исключением ряда решений принятых менеджментом(сохранением оборотных средств).
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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