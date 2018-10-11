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100 найбагатших українців багатіють в 12 разів швидше,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 13:30

  Moimir написав:
  magneet написав:показательно... такими бы темпами государство росло, если бы не было коррупции.

Коррупция присутствовала все годы независимости, возможно, в больших размерах чем сегодня.

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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 13:37

100 негодяев богатеет, а 30 млн. украинцев беднеет...
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