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100 найбагатших українців багатіють в 12 разів швидше,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 13:30

  Moimir написав:
  magneet написав:показательно... такими бы темпами государство росло, если бы не было коррупции.

Коррупция присутствовала все годы независимости, возможно, в больших размерах чем сегодня.

Мантра.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 13:37

100 негодяев богатеет, а 30 млн. украинцев беднеет...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 14:06

Не понимаю,зачем вообще такое писать,зачем раздражать людей,страна и так на грани взрыва,так плохо не было ещё никогда.Надо вводить понятие ВВП воровства,оно у нас самое эффективное в мире... :twisted:
Scotch
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 14:08

  Scotch написав:Не понимаю,зачем вообще такое писать,зачем раздражать людей,страна и так на грани взрыва,так плохо не было ещё никогда.Надо вводить понятие ВВП воровства,оно у нас самое эффективное в мире... :twisted:

у нас ВВП воровства = БПП... :mrgreen:
ПОДДЕРЖИ НАРОДНОЕ ТРЕБОВАНИЕ Закрепить за Народом Украины на Конституционном уровне право вето, на любой нормативно-правовой акт, издаваемый органами государственной власти и местного самоуправления страны - http://ukrnt.in.ua
Тракторист
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 14:12

  Тракторист написав:
  Scotch написав:Не понимаю,зачем вообще такое писать,зачем раздражать людей,страна и так на грани взрыва,так плохо не было ещё никогда.Надо вводить понятие ВВП воровства,оно у нас самое эффективное в мире... :twisted:

у нас ВВП воровства = БПП... :mrgreen:

Если бы не
Порошенко назначен министром экономического развития и торговли.
https://www.bbc.com/ukrainian/ukraine_in_russian/2012/03/120309_ru_s_poroshenko_yanukovych

просто к ране прикладывай:
https://youtu.be/2nnw8ZCiamQ
Пенс
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 14:41

  Scotch написав:Не понимаю,зачем вообще такое писать,зачем раздражать людей,страна и так на грани взрыва,так плохо не было ещё никогда.Надо вводить понятие ВВП воровства,оно у нас самое эффективное в мире... :twisted:

Скоро выборы.Это банальные технологии. Электорат каждого чем-то разочарован, чем-то возбужден и наэлектолизован. Каждый из них ищет этот возбудитель, который будет разыгран в эмоциях и вы не заметите как сделаете правильный выбор
Moimir
 
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