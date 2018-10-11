Мантра.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 25 жов, 2018 13:30
Мантра.
Black Jack - White Business
Додано: Чет 25 жов, 2018 14:12
Если бы не
Порошенко назначен министром экономического развития и торговли.
просто к ране прикладывай:
Додано: Чет 25 жов, 2018 14:41
Скоро выборы.Это банальные технологии. Электорат каждого чем-то разочарован, чем-то возбужден и наэлектолизован. Каждый из них ищет этот возбудитель, который будет разыгран в эмоциях и вы не заметите как сделаете правильный выбор
Додано: Чет 25 жов, 2018 17:06
Re: 100 найбагатших українців багатіють в 12 разів швидше,..
В смысле коррупции раньше не было, что ли?
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