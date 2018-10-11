100 найбагатших українців багатіють в 12 разів швидше,...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 25 жов, 2018 13:30
Moimir написав: magneet написав:
показательно... такими бы темпами государство росло, если бы не было коррупции.
Коррупция присутствовала все годы независимости, возможно, в больших размерах чем сегодня.
Мантра.
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Додано: Чет 25 жов, 2018 14:12
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Додано: Чет 25 жов, 2018 14:41
Scotch написав:
Не понимаю,зачем вообще такое писать,зачем раздражать людей,страна и так на грани взрыва,так плохо не было ещё никогда.Надо вводить понятие ВВП воровства,оно у нас самое эффективное в мире...
Скоро выборы.Это банальные технологии. Электорат каждого чем-то разочарован, чем-то возбужден и наэлектолизован. Каждый из них ищет этот возбудитель, который будет разыгран в эмоциях и вы не заметите как сделаете правильный выбор
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Додано: Чет 25 жов, 2018 17:06
ruvex написав: Moimir написав: magneet написав:
показательно... такими бы темпами государство росло, если бы не было коррупции.
Коррупция присутствовала все годы независимости, возможно, в больших размерах чем сегодня.
Мантра.
В смысле коррупции раньше не было, что ли?
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Додано: Чет 25 жов, 2018 21:32
Сдохните твари...
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andrew197505
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Додано: П'ят 26 жов, 2018 09:18
andrew197505 написав:
Сдохните твари...
И чем это собственно вам поможет ? Благодаря этим людям у весьма значительного процента населения есть работа. А что можете предложить вы ?
Все забрать, разделить и пропить ?
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