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"Нова Пошта" підвищує тарифи на доставку посилок
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 25 жов, 2018 11:26
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба компанії.
Дивися повний текст \"Нова Пошта\" підвищує тарифи на доставку посилок
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R2
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Додано: Чет 25 жов, 2018 11:26
подофигели они, цены и так раза в 2 выше укрпочты
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Surfer
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Додано: Чет 25 жов, 2018 11:38
Surfer
отправляйте с укрпочты, в чем проблема
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rozum1982
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Додано: Чет 25 жов, 2018 11:51
rozum1982 написав:Surfer
отправляйте с укрпочты, в чем проблема
А скоро проблем не будет. Автолюкс тоже выеживался.
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Додано: Чет 25 жов, 2018 12:49
rozum1982 написав:Surfer
отправляйте с укрпочты, в чем проблема
Ни в чем - с удовольствием пользуюсь укрпочтой, и как на МММ-шников смотрю на сектантов Новой Почты, переплачивающих за то же самое в разы больше.
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Surfer
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Додано: Чет 25 жов, 2018 13:20
Surfer написав: rozum1982 написав:Surfer
отправляйте с укрпочты, в чем проблема
Ни в чем - с удовольствием пользуюсь укрпочтой, и как на МММ-шников смотрю на сектантов Новой Почты, переплачивающих за то же самое в разы больше.
Аналогично, кроме того все оформляю через личный кабинет онлайн со скидкой
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
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antikkristall
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Додано: Чет 25 жов, 2018 16:50
Surfer написав:
подофигели они, цены и так раза в 2 выше укрпочты
напомню что укрпочта тоже подняли тарифы, при этом у них практика оценочной стоимости- отсутствует без налжки, т.е. они могут потерять вашу посылку и им ничего за это не будет. Сможете писать на деревню бабушке жалобы, ибо колл-центр ничего не решает, а лишь консультирует. Это все что вам нужно знать об инвалидах на УП
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Reddick
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Додано: Чет 25 жов, 2018 20:39
Если бы дело было только в Новой почте. Тарифы Интайма и Деливери отличаются незначительно, а уровень сервиса, пожалуй, ниже Укрпочты.
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phantom_systems
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Додано: Чет 25 жов, 2018 22:03
Reddick написав:
Это все что вам нужно знать об инвалидах на УП
Укрпочтой пользуюсь больше 10 лет. Полет абсолютно нормальный. Имею достаточный опыт , чтобы в нытиках, вечно ноющим на УП видеть или их собственные психологические проблеммы, это что касается инвалидов, или элементарный контрпиар от конкурентов.
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Surfer
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