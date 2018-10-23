Про це повідомляє прес-служба компанії.
Дивися повний текст \"Нова Пошта\" підвищує тарифи на доставку посилок.
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Додано: Чет 25 жов, 2018 11:26
"Нова Пошта" підвищує тарифи на доставку посилок
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст \"Нова Пошта\" підвищує тарифи на доставку посилок.
Додано: Чет 25 жов, 2018 11:51
Додано: Чет 25 жов, 2018 12:49
Додано: Чет 25 жов, 2018 13:20
Аналогично, кроме того все оформляю через личный кабинет онлайн со скидкой
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
Додано: Чет 25 жов, 2018 16:50
напомню что укрпочта тоже подняли тарифы, при этом у них практика оценочной стоимости- отсутствует без налжки, т.е. они могут потерять вашу посылку и им ничего за это не будет. Сможете писать на деревню бабушке жалобы, ибо колл-центр ничего не решает, а лишь консультирует. Это все что вам нужно знать об инвалидах на УП
Додано: Чет 25 жов, 2018 20:39
Если бы дело было только в Новой почте. Тарифы Интайма и Деливери отличаются незначительно, а уровень сервиса, пожалуй, ниже Укрпочты.
Додано: Чет 25 жов, 2018 22:03
Re:
Укрпочтой пользуюсь больше 10 лет. Полет абсолютно нормальный. Имею достаточный опыт , чтобы в нытиках, вечно ноющим на УП видеть или их собственные психологические проблеммы, это что касается инвалидов, или элементарный контрпиар от конкурентов.
Додано: П'ят 26 жов, 2018 10:30
Re:
Новая почта уже зажралась конкретно.
Пример, посылка с одного отделения на другое в пределах Киева вес 500 грамм, с наложенным платежом чуть больше 500 гривен, везли между отделениями 3 дня, и стоит это уже 78 гривен.
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