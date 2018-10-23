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"Нова Пошта" підвищує
тарифи на доставку посилок

"Нова Пошта" підвищує тарифи на доставку посилок
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 11:30

"Нова Пошта" підвищує тарифи на доставку посилок

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба компанії.

Дивися повний текст \"Нова Пошта\" підвищує тарифи на доставку посилок.
R2
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