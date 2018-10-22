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Кабмін встановив розмір
щомісячної компенсації...

Кабмін встановив розмір щомісячної компенсації...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 12:10

Кабмін встановив розмір щомісячної компенсації...

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет Міністрів встановив розмір щомісячної компенсації поліцейським за оренду житла. Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду в середу, 24 жовтня, передає прес-служба МВС.

Дивися повний текст Кабмін встановив розмір щомісячної компенсації поліцейським за житло.
R2
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в Одессе стоимость аренды жилья не ниже чем в Киеве. в чём справедливость ?
-Segey-
 
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