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Кабмін встановив розмір щомісячної компенсації...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 25 жов, 2018 12:10
Пропонуємо до обговорення:
Кабінет Міністрів встановив розмір щомісячної компенсації поліцейським за оренду житла. Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду в середу, 24 жовтня, передає прес-служба МВС.
Дивися повний текст Кабмін встановив розмір щомісячної компенсації поліцейським за житло
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Додано: Чет 25 жов, 2018 12:10
в Одессе стоимость аренды жилья не ниже чем в Киеве. в чём справедливость ?
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Додано: Чет 25 жов, 2018 15:03
Краще б вчителям та лікарям компенсували
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