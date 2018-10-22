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Гройсман назвав вартість
запуску експреса в аеропорт...

Гройсман назвав вартість запуску експреса в аеропорт...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 12:53

Гройсман назвав вартість запуску експреса в аеропорт...

Пропонуємо до обговорення:
Будівництво залізниці і запуск експреса із залізничного вокзалу Києва в аеропорт "Бориспіль" обійшлися в 580 гривень.

Дивися повний текст Гройсман назвав вартість запуску експреса в аеропорт \"Бориспіль\".
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