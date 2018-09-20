Це гарантовано відповідною постановою Кабміну.
Дивися повний текст Витрати на комуналку компенсують всім, хто не встиг оформити субсидію, - Кабмін.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 25 жов, 2018 13:30
Витрати на комуналку компенсують всім, хто не встиг...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Витрати на комуналку компенсують всім, хто не встиг оформити субсидію, - Кабмін.
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