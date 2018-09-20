|
|
|
Витрати на комуналку компенсують всім, хто не встиг...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 25 жов, 2018 13:30
Пропонуємо до обговорення:
Це гарантовано відповідною постановою Кабміну.
Дивися повний текст Витрати на комуналку компенсують всім, хто не встиг оформити субсидію, - Кабмін
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 85242
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 120 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 25 жов, 2018 13:30
они хоть сами в это верят?...
-
Тракторист
-
-
- Повідомлень: 3793
- З нами з: 06.08.08
- Подякував: 208 раз.
- Подякували: 618 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 25 жов, 2018 14:22
А что по факту прессе не интересно?
-
Moimir
-
-
- Повідомлень: 748
- З нами з: 17.07.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 185 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|