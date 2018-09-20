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Витрати на комуналку компенсують
всім, хто не встиг...

Витрати на комуналку компенсують всім, хто не встиг...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 13:30

Витрати на комуналку компенсують всім, хто не встиг...

Пропонуємо до обговорення:
Це гарантовано відповідною постановою Кабміну.

Дивися повний текст Витрати на комуналку компенсують всім, хто не встиг оформити субсидію, - Кабмін.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 13:30

они хоть сами в это верят?...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 14:22

А что по факту прессе не интересно?
Moimir
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 21:50

Зачем тогда было усложнять процедуру если на местах не хватает людей что бы обработать такой масив информации? Штат собезов или кто там отвечает надо временно увеличить в десять раз студентов взять на практику пусть они данные в компютер вносят или даже школьниц старших классов
свинорыл
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