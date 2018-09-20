Це гарантовано відповідною постановою Кабміну.
Дивися повний текст Витрати на комуналку компенсують всім, хто не встиг оформити субсидію, - Кабмін.
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Додано: Чет 25 жов, 2018 13:30
Витрати на комуналку компенсують всім, хто не встиг...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Витрати на комуналку компенсують всім, хто не встиг оформити субсидію, - Кабмін.
Додано: Чет 25 жов, 2018 21:50
Зачем тогда было усложнять процедуру если на местах не хватает людей что бы обработать такой масив информации? Штат собезов или кто там отвечает надо временно увеличить в десять раз студентов взять на практику пусть они данные в компютер вносят или даже школьниц старших классов
свинорыл
Додано: П'ят 26 жов, 2018 11:52
на 20% уменьшили в бюджете субсидии на 2019 год. По ценам нужно будет вернуть 20% и добавить с верху еще 20%.
Додано: П'ят 26 жов, 2018 12:22
Плодят нищету. Какие компенсации? Работу людям на 1000 евро, мы ж в Европу идем, или ,,опу?
Додано: П'ят 26 жов, 2018 12:37
Опротестуй повышение цены на газ - оформи субсидию!
Куда идем это вопрос, а вот куда уже пришли это верно подметили.
Кому и что компенсируют эти балаболы базарные? При входе в собес сразу с дверей начинается допрос, замужем - нет, работаешь - нет, зарплата больше минималки или меньше, если меньше можешь разворачиваться и т.д. После 5 минутного с пристрастием возможно еще выслушают. Они их как собак дрессируют чтобы не дать ничего, а эти все брешут с экранов.
Black Jack - White Business
Додано: П'ят 26 жов, 2018 12:54
Re: Витрати на комуналку компенсують всім, хто не встиг...
В Запорожье ещё лучше - требуют копию и оригинал (!) техпаспорта на дом. Без этого тоже не хотят принимать заявления.
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