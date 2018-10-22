Будівництво залізниці і запуск експреса із залізничного вокзалу Києва в аеропорт "Бориспіль" обійшлися в 580 гривень.
Дивися повний текст Гройсман назвав вартість запуску експреса в аеропорт \"Бориспіль\".
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Додано: Чет 25 жов, 2018 13:32
Гройсман назвав вартість запуску експреса в аеропорт...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Гройсман назвав вартість запуску експреса в аеропорт \"Бориспіль\".
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