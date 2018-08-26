Про це він заявив у своїй доповіді “Економіка війни чи війна економік” на Безпековому форумі у Львові.
Дивися повний текст Світова економічна криза може повторитися - аналітик.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 25 жов, 2018 13:39
Світова економічна криза може повторитися - аналітик
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Світова економічна криза може повторитися - аналітик.
Додано: Чет 25 жов, 2018 13:40
кроме того что мировые кризизы будут неизбежно повторяться, а периоды между ними будут сокращаться...
Зараз переглядають цей форум: Тракторист і 11 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
|