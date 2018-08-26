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Світова економічна криза
може повторитися - аналітик

Світова економічна криза може повторитися - аналітик
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 13:39

Світова економічна криза може повторитися - аналітик

Пропонуємо до обговорення:
Про це він заявив у своїй доповіді “Економіка війни чи війна економік” на Безпековому форумі у Львові.

Дивися повний текст Світова економічна криза може повторитися - аналітик.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 13:40

кроме того что мировые кризизы будут неизбежно повторяться, а периоды между ними будут сокращаться...
Тракторист
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