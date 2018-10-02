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Ціна Brent продовжує
знижуватися

Ціна Brent продовжує знижуватися
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 15:10

Ціна Brent продовжує знижуватися

Пропонуємо до обговорення:
Нафта еталонної марки Brent продовжує дешевшати в ході ранкової сесії в четвер, інвестори реагують на дані про запаси палива в США.

Дивися повний текст Ціна Brent продовжує знижуватися.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 15:10

Шось на наших АЗС ніяк не реагують.Точніше реагують тільки на підвищення нафти.
sena_2008atp
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Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

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