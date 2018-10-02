Нафта еталонної марки Brent продовжує дешевшати в ході ранкової сесії в четвер, інвестори реагують на дані про запаси палива в США.
Дивися повний текст Ціна Brent продовжує знижуватися.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 25 жов, 2018 15:10
Ціна Brent продовжує знижуватися
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Ціна Brent продовжує знижуватися.
Додано: Чет 25 жов, 2018 15:10
Шось на наших АЗС ніяк не реагують.Точніше реагують тільки на підвищення нафти.
|