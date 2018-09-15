Мінекономрозвитку оприлюднило проект розпорядження.
Дивися повний текст Мінекономрозвитку запропонувало легалізувати криптовалюти.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 25 жов, 2018 17:20
Мінекономрозвитку запропонувало легалізувати криптовалюти
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Мінекономрозвитку запропонувало легалізувати криптовалюти.
Зараз переглядають цей форум: safonovstanislav і 17 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
|