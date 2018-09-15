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Мінекономрозвитку запропонувало
легалізувати криптовалюти

Мінекономрозвитку запропонувало легалізувати криптовалюти
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 17:20

Мінекономрозвитку запропонувало легалізувати криптовалюти

Пропонуємо до обговорення:
Мінекономрозвитку оприлюднило проект розпорядження.

Дивися повний текст Мінекономрозвитку запропонувало легалізувати криптовалюти.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 17:21

Как все серьезно!
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