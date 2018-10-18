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Помічено інтенсивне
зростання компаній МФО

Помічено інтенсивне зростання компаній МФО
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 21:27

Помічено інтенсивне зростання компаній МФО

Пропонуємо до обговорення:
Пройшли ті часи, коли банки пропонували кредити всім без винятку.

Дивися повний текст Помічено інтенсивне зростання компаній МФО.
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 21:27

То, что рост микрофинансовых компаний очень интенсивный это 100%! Опираясь на этот перечень https://manifin.com/kredit-onlajn-na-ka ... a-ukraina/ можно сделать определенные выводы...
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