Пройшли ті часи, коли банки пропонували кредити всім без винятку.
Дивися повний текст Помічено інтенсивне зростання компаній МФО.
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Додано: Чет 25 жов, 2018 21:27
Помічено інтенсивне зростання компаній МФО
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Помічено інтенсивне зростання компаній МФО.
Додано: Чет 25 жов, 2018 21:27
То, что рост микрофинансовых компаний очень интенсивный это 100%! Опираясь на этот перечень
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