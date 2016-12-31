Пройшли ті часи, коли банки пропонували кредити всім без винятку.
Дивися повний текст Помічено інтенсивне зростання компаній МФО.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 25 жов, 2018 21:27
Помічено інтенсивне зростання компаній МФО
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Помічено інтенсивне зростання компаній МФО.
Додано: П'ят 26 жов, 2018 11:14
..странно, что под РЕКЛАМНОЙ статейкой про МФО еще есть возможность оставить комменты?! - иначе "приятно удивлены" %%-ными ставками по займам в них, - это лишь замануха для малограмотных: купившись раз на 2..5% месячных на первый займ, потом ВДРГУГ (?!) с удивлением обнаруживают, что приходится отдавать уже 15+ %% в месяц не считая тела самой задолженности!!!...
Додано: Вів 06 лис, 2018 11:55
"<...>
Звичайно, відсоток в мікрофінансової організації зазвичай ТРОХИ перевищує банківський
<...>"
Ну-ну :)
Зачастую APR микрозаймов в 75–100 раз больше APR банковских продуктам...
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