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Держаудитслужба виявила в Антарктиді порушення на 85 млн...
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Додано: Чет 25 жов, 2018 23:18
Пропонуємо до обговорення:
Державна аудиторська служба України під час аудиту діяльності Національного антарктичного наукового центру (ГУ "НАНЦ") за 2014-2018 роки встановила порушення на суму 85,6 млн грн.
Дивися повний текст Держаудитслужба виявила в Антарктиді порушення на 85 млн гривень
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Додано: Чет 25 жов, 2018 23:18
Закрыть станцию дармоедов.Украине нет никакой практической пользы от нее. Если убрать жирок с других дармоедов,бюджет страны вмиг станет профицитным.
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Чет 20 вер, 2018 22:11
p_a_l