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Держаудитслужба виявила в
Антарктиді порушення на 85 млн...

Держаудитслужба виявила в Антарктиді порушення на 85 млн...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 23:18

Держаудитслужба виявила в Антарктиді порушення на 85 млн...

Пропонуємо до обговорення:
Державна аудиторська служба України під час аудиту діяльності Національного антарктичного наукового центру (ГУ "НАНЦ") за 2014-2018 роки встановила порушення на суму 85,6 млн грн.

Дивися повний текст Держаудитслужба виявила в Антарктиді порушення на 85 млн гривень.
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Закрыть станцию дармоедов.Украине нет никакой практической пользы от нее. Если убрать жирок с других дармоедов,бюджет страны вмиг станет профицитным.
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