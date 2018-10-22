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У Раді назвали строки
вирішення проблеми єврономерів

У Раді назвали строки вирішення проблеми єврономерів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 23:43

У Раді назвали строки вирішення проблеми єврономерів

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив голови фракції «Блок Петра Порошенка» в парламенті Артур Герасимов.

Дивися повний текст У Раді назвали строки вирішення проблеми єврономерів.
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