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День фінансів, 25 жовтня: рішення щодо облікової ставки,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 26 жов, 2018 07:09
Пропонуємо до обговорення:
Скільки хочуть брати за обов'язкову медстраховку, що чекати від інспекторів паркування, яке рішення НБУ щодо облікової ставки.
Дивися повний текст День фінансів, 25 жовтня: рішення щодо облікової ставки, обов'язкова медстраховка, 137 інспекторів паркування для киян
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R2
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Додано: П'ят 26 жов, 2018 07:09
Тарифы новой почты,стараюсь другими пользоваться,Интайм и другие,пошта зажралась
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lavidenko
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