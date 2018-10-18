RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
День фінансів, 25 жовтня: рішення
щодо облікової ставки,...

День фінансів, 25 жовтня: рішення щодо облікової ставки,...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 07:09

День фінансів, 25 жовтня: рішення щодо облікової ставки,...

Пропонуємо до обговорення:
Скільки хочуть брати за обов'язкову медстраховку, що чекати від інспекторів паркування, яке рішення НБУ щодо облікової ставки.

Дивися повний текст День фінансів, 25 жовтня: рішення щодо облікової ставки, обов'язкова медстраховка, 137 інспекторів паркування для киян.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 85245
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 120 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 07:09

Тарифы новой почты,стараюсь другими пользоваться,Интайм и другие,пошта зажралась
lavidenko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 48
З нами з: 12.05.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: sal і 6 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Майже половина населення світу живе на $5,5 на день -... 1, 2
R2 » Нед 21 жов, 2018 16:36
19 1084
Переглянути останнє повідомлення
Пон 22 жов, 2018 15:22
Faceless
У Кабміні повідомили, коли чекають офіційного рішення...
R2 » Чет 18 жов, 2018 09:32
2 185
Переглянути останнє повідомлення
Чет 18 жов, 2018 12:30
RomanTik
Долар дорожчає на оптимізмі щодо ФРС, побоюваннях...
R2 » Чет 18 жов, 2018 09:27
3 235
Переглянути останнє повідомлення
Чет 18 жов, 2018 10:34
magneet

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (62902)
26.10.2018 09:47
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.