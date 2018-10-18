RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Україна посіла друге місце
в Європі і США за площею...

Україна посіла друге місце в Європі і США за площею...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 07:25

Україна посіла друге місце в Європі і США за площею...

Пропонуємо до обговорення:
Мінський стартап OneSoil запустив інтерактивну карту сільськогосподарських полів.

Дивися повний текст Україна посіла друге місце в Європі і США за площею угідь (інфографіка).
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 85245
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 120 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: sal і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Чи справді Україна найбідніша в Європі: як новий рейтинг...
R2 » Чет 18 жов, 2018 11:24
3 233
Переглянути останнє повідомлення
Чет 25 жов, 2018 17:57
Тракторист
Аслунд: Україна може отримати 8 мільярдів доларів 1, 2
R2 » Вів 23 жов, 2018 12:03
19 1043
Переглянути останнє повідомлення
Сер 24 жов, 2018 17:22
Sommer
Україна стає серйозним гравцем на європейському ринку...
R2 » Вів 23 жов, 2018 15:48
2 121
Переглянути останнє повідомлення
Сер 24 жов, 2018 02:01
locustsucol

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (62902)
26.10.2018 09:47
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.