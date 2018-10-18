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Україна посіла друге місце в Європі і США за площею...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 26 жов, 2018 07:25
Пропонуємо до обговорення:
Мінський стартап OneSoil запустив інтерактивну карту сільськогосподарських полів.
Дивися повний текст Україна посіла друге місце в Європі і США за площею угідь (інфографіка)
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